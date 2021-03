Milano 2021: mozione di Sollazzo (Misto) per introdurre raccolta firme online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo consci di essere nel pieno di una pandemia e di come le nostre priorità siano decisamente cambiate. Ciò nonostante esistono ancora battaglie e percorsi, come quello dell'innovazione e la realizzazione di una vera democrazia partecipata, che non si possono accantonare per nessun tipo di fattore esterno o per una congiuntura storica sfavorevole. Soprattutto in una città come la nostra dove sarebbero già a disposizione strumenti referendari e un Regolamento sulla Partecipazione fra i migliori d'Italia”, spiega in una nota Simone Sollazzo, che invita a leggere la proposta d’introduzione di un sistema di raccolta e certificazione delle firme online “non come un'esigenza legata all'approssimarsi del rinnovo della più importante assemblea cittadina, né come una manovra a favore di un solo collettivo cittadino o una singola realtà aggregativa”, bensì “come una soluzione al passo con i tempi e che potrà mostrare benefici anche applicata negli anni a venire, offrendo finalmente alla cittadinanza l'opportunità di vera espressione e allo stesso tempo ridurre ulteriormente le distanze con la politica locale”. “Milano deve ripartire dalla concretezza e il binomio innovazione e partecipazione”, conclude Sollazzo. (Rem)