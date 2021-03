Fratelli d'Italia: Meloni, partita macchina del fango contro unico partito di opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' partita la macchina del fango contro l'unico partito di opposizione all'attuale governo italiano. I regimi fanno così. Vedere metodi che ricordano il Myanmar non promette bene per la nostra democrazia. Non abbiamo paura, non ci facciamo intimidire, questo deve essere chiaro". Lo ha detto il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso di una diretta Facebook in merito a notizie di stampa sul suo presunto pagamento di 35 mila euro ad un clan di nomadi, in occasione della campagna elettorale a Latina nel 2013. "La notizia - ha continuato Meloni - è inventata, non è mai accaduta, ed è facilmente verificabile: devo pensare che gli inquirenti non l'abbiano considerata attendibile, perché immagino altrimenti mi avrebbero chiesto conto di una notizia che mi infanga. Non faccio affari con i rom, non metto i soldi nelle buste del pane". La leader di Fratelli d'Italia ha, infine, annunciato "querela verso chiunque dica cose false sul mio conto". (Rin)