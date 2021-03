Roma: controlli a Porta Maggiore, 3 esercizi pubblici chiusi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i servizi di controllo del territorio, predisposti con apposita ordinanza del Questore di Roma, finalizzati alla prevenzione/repressione dei reati predatori, dei reati inerenti lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti, ai controlli degli arrestati domiciliari e ai controlli a esercizi pubblici, con particolare riferimento a quelli solitamente frequentati da pregiudicati. Ieri sera, gli agenti della polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore, diretto da Irene di Emidio, durante le attività di controllo, hanno sanzionato 3 titolari di esercizi pubblici per riscontrata violazione della prevista normativa di contenimenti del Covid 19, con chiusura provvisoria per 3 giorni. Tra questi un ristorante in via del Pigneto aperto oltre l'orario consentito.(Rer)