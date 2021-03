Milano: Polizia interviene a tre feste in appartamento, sanzionate 68 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ieri ha fatto tre interventi per feste in apartamento. il primo è avvenuto in zona Pagano dove glia genti sono intervenuti per la segnalazion e da parte dei vicini che sentivano rumore e schiamazzi: quano sono arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato 10 persone tra i 20 e i 23 anni, alcuni dei quali, durante l'intervento, hanno cercato di eludere il controllo salendo sul tetto. Il secondo intervento è stato nella zona di competenza del commissariato Garibaldi Venezia dove alle 19.50 gli agenti hanno trovato otto persone di età compresa tra i 20 e i 24 anni intente a festeggisre il compleanno di un amico. Nel terzo caso, in zona centro, all'1.50 è stata segnalata una festa in un'abitazione. Sul posto sono state trovate 50 persone di età compresa tra i 19 e i 26 anni che stavano consumando alcolici a musica alta. In tutti i tre casi le persone non sono state sanzionate sul posto per evitare assembramenti, ma tutti i partecipanti sono stati identificati e saranno sanzionati successivamente.(Rem)