Francia: premier Castex, varianti Covid “rischiano di riportarci indietro”

- Le prossime settimane saranno “molto delicate” in Francia sul fronte della gestione della pandemia da Covid-19 dal momento che le varianti del virus potranno “riportarci indietro”. Lo ha detto il primo ministro francese, Jean Castex, durante una visita nel dipartimento francese della Creuse. Castex ha assicurato che il governo metterà oggi sul tavolo il “pacchetto sui vaccini” chiarendo invece che sugli aiuti al settore della ristorazione il governo "non staccherà immediatamente la spina”. "Abbiamo un mese, un mese e mezzo o due molto delicati" a causa delle varianti del Covid-19, ha detto il premier. Tuttavia "questa variante rischia di riportarci indietro” a misure più restrittive per questo motivo “dobbiamo mettere il pacchetto sulla vaccinazione" a marzo e aprile, ha chiarito il capo di governo. Castex ha aggiunto l’esecutivo intende rilanciare il piano di vaccinazione questo fine settimana grazie alle centinaia di migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca rimaste non utilizzate. Per quanto riguarda la riapertura dei ristoranti, il “sostegno dello Stato deve essere all'altezza” dei danni subiti dal settore.(Frp)