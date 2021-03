8 marzo: da Carits ambrosiana "non è amore", un sito contr la violenza sulle donne per chiedere aiuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istat durante il lockdown della scorsa primavera le chiamate al numero verde antiviolenza sono aumentate del 73 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia a queste telefonate non ha fatto seguito, in generale, una successiva richiesta di aiuto. Al contrario si è assistito a un calo. Per esempio al Se.D (Servizio emergenza Donna) promosso da Caritas Ambrosiana tra marzo e maggio le segnalazioni sono diminuite. La contraddizione è in realtà solo apparente e rivela piuttosto quanto il confinamento nelle nostre abitazioni alla quale ci ha costretto la pandemia, abbia reso più difficile per le vittime di maltrattamento venire allo scoperto. “Solitamente le donne contattano i nostri operatori quando sono fuori casa o quando il compagno che le maltratta esce. Durante il lockdown, in cui siamo tutti dovuti rimanere chiusi fra le mura domestiche, queste opportunità si sono ridotte drasticamente per le vittime di violenza. Imprigionate sotto lo stesso tetto con chi le vessava, le donne sono riuscite con ancora maggiore difficoltà a rivolgersi a chi poteva dare loro soccorso: una vera emergenza nell'emergenza”, sottolinea Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana. (segue) (Com)