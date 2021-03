Frosinone: sorpresi a rubare in un'abitazione a Pontecorvo si danno alla fuga, caccia a 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sorpresi a rubare in un'abitazione a Contrada Traversa, nel comune di Pontecorvo, Frosinone, ma sono riusciti a scappare abbandonando l'auto, dopo un breve inseguimento, e proseguendo la fuga a piedi nelle campagne circostanti. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e della stazione di Aquino, impegnati nella ricerca dei tre. All’interno della macchina abbandonata sono stati trovati diversi oggetti tra cui una mazza da carpentiere, un flex, dei guanti, due cappellini, un piede di porco, un cacciavite e delle radioline, occorrenti per mettere a segno dei furti, il tutto sottoposto a sequestro. Sono in corso gli accertamenti del caso per poter risalire all’identità dei tre malfattori. (Rer)