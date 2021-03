Fisco: Fenu (M5s), da cashback effettivi positivi su fisco e transizione digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Emiliano Fenu, capogruppo nella commissione Finanze di palazzo Madama, afferma che "il cashback voluto dal governo Conte II sta dimostrando di essere uno strumento efficace e innovativo. Non solo per via dei numeri estremamente positivi che caratterizzano questo programma volto a incentivare i pagamenti tracciabili - continua il parlamentare in una nota -, ma anche per l’impatto positivo sullo sviluppo degli strumenti digitali per l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione. La app Io anche grazie alla alla spinta del cashback ha raggiunto quasi 10,5 milioni di download". L'esponente pentastellato aggiunge: "Dalle prime analisi emerge che con il cashback si registra una maggiore tendenza dei consumatori a effettuare acquisti presso i punti fisici, incentivando quindi la domanda sul territorio, e viene favorito l’uso della moneta elettronica anche per acquisti di importo sempre più ridotto. Il valore medio delle transazioni effettuate dai partecipanti al cashback, infatti, è di 39 euro, contro l’importo di spesa medio che a livello nazionale si attesta a 49 euro". (segue) (Com)