Armenia: nuova manifestazione dell'opposizione ad Erevan contro premier Pashinyan

- È in corso da questa mattina a Erevan una nuova protesta organizzata dall’opposizione contro il primo ministro Nikol Pashinyan per avere richiesto la rimozione del generale Onik Gasparyan dalla guida dello Stato maggiore delle Forze armate e di altri ufficiali di alto rango. I manifestanti chiedono le dimissioni del premier che è finito al centro delle critiche da parte dell’opposizione già a partire dallo scorso novembre in seguito alla firma di un accordo con l'Azerbaigian per porre fine alle ostilità nel Nagorno-Karabakh. (segue) (Rum)