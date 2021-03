Decreto Sostegno: Confcommercio, occorrono misure di ristoro adeguate e tempestive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto alle anticipazioni fin qui emerse dei contenuti del prossimo decreto Sostegno, Confcommercio ribadisce l’esigenza di misure di ristoro adeguate e tempestive". E' quanto si legge in una nota dell'associazione. "Quanto ai criteri - continua la nota - resta confermata la necessità di un meccanismo che superi il sistema dei codici Ateco, non introduca tetti rigidi di ricavi e faccia riferimento tanto alle perdite di fatturato annuo, valutandone con attenzione la misura percentuale da individuarsi come condizione di accesso, quanto ai costi fissi. Tutto ciò per rispondere in maniera equilibrata alle esigenze dei diversi settori e delle diverse dimensioni d’impresa, nonché del mondo delle professioni". (Com)