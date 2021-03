© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia ha arrestato in 47enne italiano per furto in appartamento in Piazza Esquilino, zona San Siro. All'1.59 gli agenti sono intervenuti per la segnalazione di una persona intenta ad aprire le auto in un box condominiale. Grazie alle indicazioni fornite dai vigilantes di turno, l'uomo è stato sorpreso armeggiare tra le auto parcheggiate ed è stato arrestato.(Rem)