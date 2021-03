8 marzo: nel cortile della questura di Milano la donazione (di sangue) si tinge di rosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì prossimo 8 marzo in mattinata, in occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna, nel cortile della Questura milanese, avrà luogo l'evento "La donazione si tinge di rosa", un'iniziativa di promozione della donazione di sangue, organizzata dalla Onlus "Donatorinati" (Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato) con la collaborazione di Avis Milano. L'evento, che si svolgerà anche in altre città italiane, ha l'obiettivo di sensibilizzare gli appartenenti alla Polizia di Stato, in particolare le donne, sul concetto di donazione quale gesto di solidarietà e altruismo specie in un periodo di pandemia, quale quello in atto, che ha acuito la cronica carenza di sangue in tutte le strutture sanitarie. Nelle autoemoteche di Avis Milano, posizionate nel primo cortile di via Fatebenefratelli 11, potranno donare il sangue, accolti da personale medico, le poliziotte e i poliziotti milanesi con gli appartenenti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano che hanno aderito all'iniziativa. (Com)