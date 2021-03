Milano: 39enne ricercato arrestato dalla Polizia nella stazione ferroviaria di Porta Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno straniero di 39 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano, perché ricercato per una serie di furti. La pattuglia, durante i servizi di controllo ai treni provenienti dalla Francia, nella stazione di Milano Porta Garibaldi, ha notato l'uomo per il suo atteggiamento sospetto. Fermato e controllato dai poliziotti, è emerso che l'uomo era ricercato in base a un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano a seguito di condanna a 1 anno e 4 mesi di reclusione. L'arrestato è stato condotto presso il carcere milanese di San Vittore. (Rem)