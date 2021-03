© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico è pronto per un segretario donna, la quale potrebbe dare il proprio contributo per costruire non tanto il partito ma per venir fuori da un sistema dove sono stati consumati fin troppi disastri. Serve una persona capace di costruire un campo largo". Lo ha affermato l'esponente del Pd, Sandra Zampa, ospite della puntata di "Otto e mezzo sabato", in onda questa sera alle 20.30, su La7.(Rin)