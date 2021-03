Myanmar: ucciso a colpi di machete il capo della Lega nazionale per la democrazia nella regione di Magwe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mattina seguente, oggi, attorno alle 9.30 un gruppo di una ventina di membri dell’Usdp ha attaccato alcuni partecipanti alle proteste di ieri. Nelle violenze sono stati uccisi a colpi di machete il 53enne Htway Naing, presidente della sezione locale dell’Lnd, e suo nipote Ko Nan Wai Aung, 17 anni, mentre altre due persone sono rimaste gravemente ferite. Un sostenitore dell’Lnd nel villaggio di Khaung Gone ha raccontato che i residenti locali non sono stati neanche in grado di recuperare i copri delle due vittime, anche dopo l’intervento di polizia ed esercito. I militari, ha spiegato il testimone, “hanno semplicemente chiesto alla folla di disperdersi e di non interferire nel loro lavoro. Successivamente hanno dovuto arrestare undici sospetti”. Tra gli aggressori, secondo i testimoni, ci sarebbe Kyaw Khine Oo, ex candidato dell’Usdp alla camera bassa del parlamento birmano sconfitto alle elezioni dello scorso 8 novembre, le stesse al centro della disputa che ha portato le forze armate a intervenire il primo febbraio impedendo l’insediamento del nuovo parlamento, dominato dall’Lnd. (Fim)