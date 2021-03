Covid: "Financial Times", Ue chiederà a Usa l'esportazione di milioni dosi vaccino AstraZeneca in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea esorterà gli Stati Uniti a consentire l'esportazione in Europa di milioni di dosi del vaccino anti Covid sviluppato dalla compagnia farmaceutica AstraZeneca in Europa. Lo riporta oggi il quotidiano britannico "Financial Times", secondo cui Bruxelles punterebbe a ottenere da Washington un via libera alle spedizioni di "ingredienti cruciali" per la produzione europea di vaccini. "Confidiamo di poter collaborare con gli Stati Uniti per garantire che i vaccini prodotti o imbottigliati negli Stati Uniti per l'adempimento degli obblighi contrattuali dei produttori di vaccini con l'Ue saranno pienamente onorati", ha affermato una fonte della Commissione europea alla testata.(Rel)