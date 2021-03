Imprese: fonti stampa, Milleri rimarrà Ad e Del Vecchio presidente di EssilorLuxottica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EssilorLuxottica manterrà Francesco Milleri come amministratore delegato e Leonardo Del vecchio presidente una volta che verrà scelto il nuovo Consiglio di amministrazione. Lo riferisce il quotidiano "La Tribune", citando due fonti vicine al dossier. Milleri era stato nominato Ad con un incarico temporaneo lo scorso dicembre. Milleri e Del vecchio sono i primi due nomi che appaiono in cima alla lista presentata dagli amministratori uscenti. Il terzo è quello di Paul du Saillant, vice-amministratore delegato. Tuttavia, una delle fonti afferma che la momento non c'è "niente di definitivo o ufficiale".(Frp)