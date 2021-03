Covid: Sereni, su vaccini dato giusto segnale nel rispetto delle regole europee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sereni ha ricordato che "siamo alla vigilia di un nuovo ciclo delle relazioni transatlantiche". In questo contesto, la vice ministra ha evidenziato che "l'amicizia tra Stati Uniti ed Europa si fonda su valori molto profondi che ci uniscono, pensiamo ad esempio alla vicenda Navalny, in cui entrambi hanno preso una posizione molto netta verso Mosca". "Questa comunanza - ha sottolineato - ci consente di avere nei confronti di Russia e Cina un'iniziativa comune, ma sui dossier commerciali gli interessi reciproci non coincidono totalmente e l'Europa deve saper riconoscere la propria autonomia strategica. Saremo sempre fianco a fianco su democrazia e diritti umani, poi concretamente deve esserci un confronto per riscrivere le regole di un mercato aperto, nell'interesse di tutti. Con l'amministrazione Biden poi - ha proseguito la vice ministra - possiamo anche sperare in una maggiore attenzione al Mediterraneo, anche se come europei dovremo mirare ad avere una nostra politica, perché non possiamo delegare a Washington la nostra sicurezza e strategia per un'area così importante". (segue) (Res)