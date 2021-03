Covid: Sereni, su vaccini dato giusto segnale nel rispetto delle regole europee (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'Egitto, Sereni ha detto che "siamo dispiaciuti e preoccupati". Si tratta di una "potenza regionale che ha un ruolo importante nella lotta al terrorismo, nella Lega Araba, nella vicenda mediorientale e in Libia, in cui il cambio d'atteggiamento egiziano ha spinto il generale Haftar a scegliere la strada del cessate il fuoco e del dialogo intra-libico", ha spiegato. "Invece non c'è alcuna novità positiva nella vicenda Regeni e in quella, diversa, di Patrick Zaki. Fino a quando non avremo un segnale da parte delle autorità egiziane sarà difficile tornare al normale dialogo politico. Consideriamo Il Cairo un partner, abbiamo degli interessi comuni sul piano economico ed energetico, ma non ci può essere pieno dialogo con l'Egitto perché non abbiamo registrato passi avanti", ha concluso. (Res)