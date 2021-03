Libia: nuovo governo unitario composto da 27 portafogli ministeriali, "priorità ai servizi per i cittadini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia guidato dal premier designato Abdulhamid Dabaiba sarà composto da 27 portafogli ministeriali, due vicepremier e sei ministri di Stato e lavorerà sulla base di tre priorità: migliorare i servizi per i cittadini, unificare le istituzioni statali e porre fine alla fase di transizione organizzando le elezioni. E’ quanto si legge in un comunicato pubblicato dal Gun sulla propria pagina Facebook ufficiale. La nota afferma che la formazione presentata alla presidenza della Camera dei rappresentanti (il parlamento libico eletto nel 2014 e oggi diviso in tre tronconi che si riuniscono a Tobruk, Tripoli e Tunisi) intende “garantire un'ampia partecipazione” della comunità libica e una “equa distribuzione geografica” fra le regioni del Paese, vale a dire Cirenaica (est), Fezzan (sud) e Tripolitania (ovest). “Il Governo di unità nazionale mette nelle mani dei cittadini la struttura che sarà presentata ai parlamentari lunedì prossimo, nella sessione di concessione della fiducia che si terrà a Sirte”, aggiunge la nota, pubblicando a corredo alcune slide dell'organigramma. Ad oggi, tuttavia, i nomi dei ministri non sono ancora stati rivelati. (segue) (Lit)