Libia: nuovo governo unitario composto da 27 portafogli ministeriali, "priorità ai servizi per i cittadini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Agenzia Nova” ha potuto visionare almeno tre diversi elenchi, non ancora ufficiali e che la redazione ha scelto di non pubblicare data la situazione ancora molto fluida, uno composto da 26 membri, l’altro da 33 e un ultimo circolato ieri sera da 36 persone. Il minimo comun denominatore di queste liste sembra essere uno solo: il ruolo ministero della Difesa non è attribuito, ma viene tenuto dal premier Dabaiba. Il dicastero della Difesa, rivendicato dalla Cirenaica del generale Khalifa Haftar, circostanza a cui si oppone la Tripolitania, è di uno dei principali nodi da sciogliere dell’ingarbugliata crisi libica. Il premier designato avrebbe pertanto optato per una soluzione di compromesso, mantenendo per sé l’interim del dicastero. In questa fase resta da capire se e quando si terrà la sessione del parlamento per votare la fiducia al nuovo Gun. La seduta stata fissata per lunedì 8 marzo nella città di Sirte resta, infatti, incerta. (segue) (Lit)