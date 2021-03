8 marzo: Acli Roma, per Giornata donna lanciata cartolina con lo slogan "Ora avanti, non indietro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo anno, segnato in modo particolare dalla pandemia e dai problemi a essa collegati, le Acli di Roma e provincia sono state accanto in modo particolare alle donne, supportandole e sostenendole principalmente in quattro ambiti di intervento: l'esigibilità dei diritti, aiuti materiali, il lavoro e il contrasto di ogni forma di violenza. In particolare, grazie al segretariato sociale aperto proprio all'inizio dell'emergenza Covid, nonché ai servizi di Caf e Patronato delle Acli di Roma, in un anno sono state oltre 500.000 le persone che hanno chiesto aiuto, di cui il 66 per cento donne. Gli ambiti principali delle richieste hanno riguardato la possibilità di esigere diritti, un sostegno nella comprensione delle misure adottate con i diversi Dpcm, sostegno psicologico per affrontare le situazioni di difficoltà, problematiche legate alla perdita o alla mancanza di lavoro e anche richieste di aiuti materiali, in particolare sono stati 270 i kit scolastici per i bambini consegnati e circa 9.000 i pacchi alimentari. Una mancanza di cibo che ha riguardato anche donne e famiglie insospettabili e che prima della pandemia avevano la possibilità di vivere senza troppe difficoltà. (segue) (Com)