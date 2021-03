8 marzo: Acli Roma, per Giornata donna lanciata cartolina con lo slogan "Ora avanti, non indietro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sempre nell'ultimo anno, sono oltre 900 le donne sostenute e assistite dalle Acli di Roma grazie allo sportello di orientamento per le Vittime di violenza e stalking inserito nel "Progetto fiore di loto" e al camper itinerante nella città soprattutto nelle periferie. Tra queste 500 hanno avuto bisogno di assistenza legale a seguito di vicende di violenza e di stalking, 350 sono quelle intercettate dal lavoro in strada nei quartieri della capitale, grazie al quale sono stati anche qui individuati molti problemi connessi al mondo del lavoro e nella gestione della famiglia, soprattutto durante il lockdown. Oltre 40 donne, invece, sono state avviate dalle Acli di Roma ad un progetto di empowerment puntando ad aumentare la capacità di auto-promuoversi in ambito lavorativo, ma anche per avviare percorsi di autonomia e consapevolezza di sé. Infine, grazie all'iniziativa "E...vento di donna" sono stati formati, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Lazio, oltre 70 giornalisti al giusto approccio sul tema della violenza di genere. Il progetto è promosso dalle Acli di Roma in rete con Agenzia Comunicatio, Us Acli Roma, Forum delle Associazioni Familiari del Lazio, Centro studi "Pluriversum", Associazione culturale "Punto & Virgola" e "Libera Mondo" grazie al sostegno del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri" con l'obiettivo di contrastare le discriminazioni di genere e la violenza sulle donne tramite azioni di sensibilizzazione che puntino al cambiamento socio-culturale. (segue) (Com)