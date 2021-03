8 marzo: Acli Roma, per Giornata donna lanciata cartolina con lo slogan "Ora avanti, non indietro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di quanto riscontrato in questo anno, quindi, in occasione dell'8 marzo le Acli di Roma hanno messo in campo una serie di iniziative proprio per accendere i riflettori sulle difficoltà del mondo femminile e anche per lanciare un messaggio di speranza e positività. La prima è stata il web talk "Mi vanto di essere donna", al quale hanno partecipato diverse ospiti tra cui la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti e la giornalista Rai Giovanna Botteri, e dal quale è emersa principalmente la necessità di una nuova narrazione della società attraverso lo sguardo femminile, che sia la cifra di un nuovo approccio culturale. Un dibattito che attraverso gli occhi di donne impegnate in diversi ambiti, ha evidenziato come le donne siano portatrici di una "differenza ri-generante", una diversa postura da cui guardare le relazioni, la società, il mondo, e in esso agire con sano orgoglio. Inoltre, è stata lanciata una cartolina per la Giornata internazionale della donna che ha come slogan "Ora avanti, non indietro", perché gli effetti della pandemia sull'universo femminile stanno portando indietro le lancette dell'orologio nella storia delle conquiste ottenute dalle donne con il rischio di ricacciarle in una condizione di marginalità, ma proprio di fronte all'emergenza Covid è lo sguardo femminile può segnare nuove strade da intraprendere. (segue) (Com)