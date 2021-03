Covid: Librandi (Iv), patentino a chi è vaccinato, così riapriamo i locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Gianfranco Librandi, deputato di Italia viva, "Mario Draghi ha finora dimostrato di essere un leader pragmatico, nella gestione della campagna vaccinale. Per questo - continua il parlamentare in una nota - rivolgiamo a lui un appello molto concreto e lungimirante: aiuti i giovani e i meno giovani a ritrovare una vita libera e impegnata e li spinga a vaccinarsi". L'esponente di Iv aggiunge: "Per tutti i luoghi del divertimento, della cultura e dello sport - come teatri, bar, club, ristoranti, palestre, circoli o discoteche - adottiamo un modello intelligente: l'apertura a chi ha adottato le misure anti-contagio e un patentino che consenta l'ingresso a chi si è già vaccinato o ha avuto il Covid nei mesi passati. Un bollino 'Covid free' per i locali e un patentino verde per vaccinati e immuni. In questo modo - prosegue Librandi - stimoleremo tutti a vaccinarsi, soprattutto i tanti giovani scettici, e consentiremo di riaprire gradualmente i luoghi del divertimento, della cultura e dello sport. Occorre muoversi subito: chiediamo che sul patentino il premier Draghi usi con l'Europa la stessa solerzia che ha avuto sul caso AstraZeneca. Si può e si deve fare in pochi giorni". (Com)