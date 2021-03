Cultura: Pettarin (FI), istituire direzione generale "Musica" per tutelare artisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Guido Germano Pettarin, sottolinea: "L'Italia prenda per mano i suoi artisti e li accompagni verso un futuro più sicuro. Per farlo nel modo più efficace, così come altri colleghi parlamentari - continua il parlamentare in una nota -, ho anch'io proposto l'istituzione di una direzione generale 'Musica' nell'ambito del ministero per le attività culturali. L'arte in generale, e il canto tra le sue forme più apprezzate anche dal grande pubblico, è un elemento che non solo contraddistingue la storia e la cultura del nostro Paese, ma di cui tutti noi andiamo fieri e orgogliosi". Per l'esponente di FI, "è innegabile l'importanza fondamentale dell'attività di promozione della produzione musicale nazionale, per consentire alla cultura e alla capacità creativa italiana e locale di esprimersi rispettando la varietà e la ricchezza della cultura europea ed extraeuropea. Inoltre, nel contesto storico che stiamo vivendo, parliamo di un comparto che rappresenta 340.000 lavoratori del mondo dello spettacolo che da un anno a questa parte non possono lavorare, uno dei comparti maggiormente colpiti dalla pandemia, ma poco considerato, nell'indifferenza generale". (segue) (Com)