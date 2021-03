Cultura: Pettarin (FI), istituire direzione generale "Musica" per tutelare artisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pettarin aggiunge: "Anche per questo motivo ho proposto inoltre un ammodernamento della legislazione sulla riscossione copia privata audio al fine di rinnovare il meccanismo e renderlo più efficiente sia per le case discografiche che per gli stessi cantanti, esecutori e interpreti. La musica popolare contemporanea, oltre che quella lirica, rappresenta sempre di più un ottimo volano per la promozione del nostro Paese all'estero e occorre potenziare le funzioni dell'Italian trade agency (Ita-Ice) affinché non si occupi soltanto di cinema, ma promuova anche i nuovi giovani artisti, spesso celebrità del web". (Com)