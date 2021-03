Milano: polizia arresta 32enne con documenti falsi, era ricercato dal 2018 per reati inerenti stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polmetro ha arrestato ieri alla fermata di lima della m1 un egiziano 32enne con precedenti per stupefacenti e irregolare sul territorio nazionale. Durante un controllo la polmetro gli ha trovato addosso due documenti contraffatti, una patente e un permesso di soggiorno spagnoli. Accompagnato in questura per essere fotosegnalato è emerso a suo carico un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare in carcere emesso nel 2018 dal tribunale di Lecco per reati inerenti gli stupefacenti. (Rem)