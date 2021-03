Egitto-Sudan: Al Sisi si reca a Khartoum in una rara visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, è giunto questa mattina a Khartoum per una rara visita ufficiale in Sudan. Lo ha confermato il portavoce presidenziale egiziano Bassam Radi in un comunicato pubblicato sulla sua pagina ufficiale su Facebook. "La visita giunge per rafforzare gli sforzi dell'Egitto per sostenere il Sudan e il suo popolo durante il periodo storico in corso. Nasce anche dall'entusiasmo per il coordinamento congiunto e dalle posizioni convergenti tra i due Paesi verso diverse questioni di interesse comune", ha detto Radi. Al Sisi dovrebbe incontrare il generale Abdel Fatah al Burhan, presidente del Consiglio sovrano sudanese, mentre a margine della visita terrà incontri bilaterali con alcuni funzionari sudanesi a livello di sicurezza, militare ed economico. Vale la pena ricordare che al Burhan si era recato al Cairo lo scorso mese di ottobre 2020 su invito dello stesso Al Sisi. Oltre a discutere dei legami bilaterali e degli scambi commerciali tra Egitto e Sudan, è molto probabile che i due capi di Stato discuteranno anche degli ultimi sviluppi relativi alla diga Gerd dopo il fallimento degli ultimi negoziati con la parte etiope. Entrambi i Paesi, peraltro, hanno firmato un di cooperazione militare in un momento molto particolare. Il conflitto nel Tigrè, infatti, ha riacceso le tensioni dell'Etiopia con il Sudan, dove sono frequenti gli scontri al confine e dove da settimane soffiano venti di guerra. (segue) (Cae)