Uruguay: Palazzotto (Leu) chiede interrogazione su morte Luca Ventre (2)

- “Ho presentato un'interrogazione al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio per sollecitarlo a chiarire se, pur nella concitazione dei fatti, siano state garantite le necessarie misure di tutela della vita di Luca Ventre e se la gestione dell'evento abbia seguito i protocolli. E' legittima la presenza all'interno della nostra ambasciata di un addetto alla vigilanza che risponde ad autorità di uno Stato straniero, in questo caso l'Uruguay? Dobbiamo fare piena luce su questa storia drammatica e pretendere i necessari chiarimenti perché si contrastino depistaggi e perché situazioni del genere, nella nostra rete diplomatica all'estero alla quale fanno oltre riferimento oltre 6.275.000 italiani, non si ripetano”, conclude Palazzotto. (Res)