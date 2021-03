Egitto-Sudan: Al Sisi si reca a Khartoum in una rara visita ufficiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come riferisce il quotidiano “Sudan Tribune”, l’accordo firmato a Khartum dal capo di Stato maggiore dell'esercito sudanese, Mohamed-Osman al Hussein, e dall’omologo egiziano Mohamed Farid, “include aspetti di formazione e scambio di esperienze”. Al Hussein ha affermato che l'obiettivo dei colloqui militari è “raggiungere la sicurezza nazionale comune per i due Paesi, costruendo forze armate capaci”. Da parte sua, Farid ha affermato che il suo Paese "è pronto a soddisfare le esigenze dell'esercito sudanese in tutti i campi, dall'addestramento, all'armamento e alla sicurezza dei confini comuni. La molteplicità e la gravità delle minacce che circondano la sicurezza nazionale e gli interessi comuni richiedono l'integrazione tra fratelli”, ha aggiunto. Storicamente gli eserciti di Sudan ed Egitto sono strettamente legati da diversi accordi di difesa, tuttavia il deterioramento delle relazioni avvenuto durante gli anni della presidenza di Omar al Bashir ha danneggiato la forte cooperazione militare tra i due Paesi. Ora, dopo la caduta di Bashir, unita alla situazione in Libia, alle minacce di un imminente conflitto armato nel Corno d'Africa tra Sudan ed Etiopia e alle tensioni con l’Etiopia legate alla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) hanno contribuito ad accelerare questo processo di riavvicinamento iniziato lo scorso anno. (Cae)