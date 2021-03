Roma: Milani (Fd'I), due nuovi ingressi da Forza Italia, benvenuti a De Lucia e Gasparri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fratelli d'Italia continua a confermarsi sul territorio romano come forza politica aggregante all'interno del centrodestra. Accogliamo con grande piacere l'ingresso nel nostro partito di Gianni De Lucia e Valentina Gasparri, che da Forza Italia passano con Fd'I". È quanto dichiara in una nota Massimo Milani, coordinatore romano di Fd'I. "Due esponenti del Municipio XII - aggiunge - presenti nei quartieri e con grande esperienza sia del territorio che dell'amministrazione municipale. A Valentina e Gianni il nostro benvenuto e in bocca a lupo. Molto c'è da fare affinché si possa vincere in Campidoglio alle prossime elezioni comunali e voltare pagina dopo i disastri della sindaca Raggi, ma Fratelli d'Italia è decisamente sulla buona strada".(Com)