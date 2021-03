Kosovo: risultati definitivi elezioni parlamentari, Vetevendosje sale al 49,95 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) è il partner più naturale e sicuro per il Movimento Vetevendosje nell'ottica di formare una coalizione di governo", ha dichiarato nei giorni scorsi l'esponente dell'Aak, Dardan Islami, intervistato dall'emittente "Klan Kosova". "Un accordo politico è necessario", ha evidenziato Islami facendo riferimento anche al processo per l'elezione del nuovo presidente della repubblica: "Per quanto ne so, Vjosa Osmani non ha voti sufficienti". La stampa di Pristina ha scritto in questi giorni di un possibile accordo tra il Movimento Vetevendosje di Albin Kurti e l'Alleanza per il futuro del Kosovo di Ramush Haradinaj, in cui il primo sarà il nuovo primo ministro e il secondo sarà presidente del Parlamento. L'Aak è la quarta forza ad essere entrata in Parlamento a Pristina dopo il voto del 14 febbraio. Il suo leader Haradinaj ha proposto in precedenza la sua candidatura alla presidenza della repubblica, ma potrebbe "cedere" tale ruolo alla candidata sostenuta dal Vetevendosje, l'attuale presidente ad interim Osmani, entrando "in cambio" a far parte del nuovo governo guidato da Kurti. (segue) (Alt)