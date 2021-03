Montenegro: inviato Ue per i Balcani Lajcak prosegue visita a Podgorica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 marzo Lajcak è arrivato a Belgrado, dove ha incontrato la premier della Serbia, Ana Brnabic, e il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic. Quest'ultimo ha detto che Belgrado sostiene gli sforzi dell'inviato Ue per individuare una soluzione di compromesso per la questione kosovara. "La parte albanese non è pronta per un compromesso, ma la buona notizia è che è pronta per il dialogo. Credo che i colloqui continueranno ad aprile o maggio", ha dichiarato Vucic aggiungendo di avere avuto con Lajcak una conversazione positiva e significativa. "Lajcak mi ha illustrato le cose più importanti discusse durante le conversazioni che ha avuto a Pristina", ha detto il presidente serbo. Belgrado, ha ribadito Vucic, resta impegnata nel dialogo con Pristina ed è pronta a continuare in qualsiasi momento. (segue) (Seb)