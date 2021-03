Montenegro: inviato Ue per i Balcani Lajcak prosegue visita a Podgorica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Serbia ha già compiuto progressi significativi sulla via dell'integrazione europea, e il dialogo è la chiave per ulteriori progressi verso l'adesione all'Unione europea", ha osservato Lajcak. Gli Stati membri dell'Ue, ha aggiunto, si aspettano che il dialogo tra Belgrado e Pristina sulla normalizzazione delle relazioni continui in modo costruttivo. "Non abbiamo alcun interesse a mantenere lo status quo e siamo pronti a portare il processo a una conclusione positiva non appena le due parti saranno pronte", ha detto Lajcak. Gli Stati membri dell'Ue, ha detto ancora l'inviato, si aspettano che le due parti attuino tutto ciò che è stato concordato nel processo di dialogo in questi dieci anni. "Infine, alcune parole sulla partnership con gli Stati Uniti. Abbiamo una storia di cooperazione molto buona e stretta e stiamo tornando alla nostra stretta collaborazione, abbiamo preparato questa visita insieme, avevamo anche programmato una visita congiunta con il mio collega Matthew Palmer, ma non poteva", ha detto Lajcak concludendo che Ue e Stati Uniti condividono lo stesso obiettivo per la regione dei Balcani occidentali, ovvero il loro avvicinamento all'Unione europea. (segue) (Seb)