Montenegro: inviato Ue per i Balcani Lajcak prosegue visita a Podgorica (8)

- "Il dialogo non può essere la nostra prima o seconda priorità, in quanto abbiamo giustizia e occupazione. Non nego l'importanza del dialogo, per l'Ue, il Kosovo e la Serbia, così come per la regione balcanica, ma la cosa più importante è che questo dialogo sia ben preparato. Il dialogo dovrebbe essere sincero e senza le pressioni del tempo, ma rimaniamo impegnati ad un dialogo sostanziale", ha dichiarato il leader del movimento Vetevendosje. Kurti ha spiegato nei giorni precedenti che il nuovo governo del Kosovo non intende sottovalutare il dialogo con la Serbia ma questo non può essere una priorità in quanto tale posto nell'agenda di lavoro spetta al tema della giustizia ed al contrasto della disoccupazione. (segue) (Seb)