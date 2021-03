Kosovo: fonti stampa, possibile voto di fiducia a governo Kurti il 25 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Kurti ha chiarito che il Movimento Vetevendosje vuole formare un governo con il sostegno dei parlamentari delle minoranze etniche, esclusa quella serba, senza coinvolte gli altri partiti albanesi. "Avremo circa 60 deputati. Certamente avremo il deputato della comunità egiziana, Elbert Krasniqi, quella della comunità bosniaca Emilia Rexhepi, e ne avremo diversi altri", ha dichiarato Kurti durante una visita a Tirana ricordando che il suo partito ha bisogno di raggiungere la maggioranza parlamentare di 61 seggi "e ne avremo anche più". "Non abbiamo bisogno di scendere a compromessi con gli esponenti del vecchio regime in quanto il popolo vuole il nuovo", ha affermato Kurti ribadendo che, con oltre il 48 per cento di consensi al Vetevendosje nelle ultime elezioni, "i cittadini hanno preso le loro decisioni e non intendiamo violare la volontà popolare". (segue) (Alt)