Kosovo: premier uscente Hoti, primi vaccini anti Covid attesi entro la fine del mese (3)

- Le primi dosi di vaccino anti Covid distribuite dalla piattaforma Covax arriveranno in Kosono entro il mese di maggio. La piattaforma ha infatti reso noto il 3 marzo la lista dei Paesi a cui verranno forniti i vaccini durante il periodo marzo-maggio. Il Kosovo dovrebbe quindi ricevere 100.800 dosi del vaccino Astra Zeneca. La consegna dipenderà da diversi fattori tra cui l'approvazione dei beneficiari sull'uso del vaccino, la disponibilità del prodotto e altri criteri come la pianificazione della vaccinazione e accordi in materia di compensazione, autorizzazioni di importazione. Nonostante le rassicurazioni delle autorità kosovare, che i primi vaccini sarebbero arrivate a febbraio, le autorità del Kosovo non sono riuscite ad avviare il processo di vaccinazione, in ritardo rispetto ai Paesi della regione. (segue) (Alt)