Usa: i Dem al Senato raggiungono accordo per l’estensione dei sussidi di disoccupazione (2)

- I Dem hanno inoltre raggiunto un’intesa per rendere i primi 10.200 dollari di sussidi del 2020 non tassabili per le famiglie con redditi inferiori ai 150 mila dollari l’anno. “Abbiamo trovato un compromesso che consentirà all’economia di riprendersi rapidamente e che, nel contempo, proteggerà chi riceve sussidi di disoccupazione da tasse inattese il prossimo anno”, ha spiegato Manchin in una dichiarazione. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha già fatto sapere che Biden sostiene l’accordo raggiunto dai Dem al Senato. Il piano di salvataggio della nuova amministrazione prevede anche pagamenti diretti da 1.400 dollari ai cittadini più in difficoltà, fondi per 350 miliardi di dollari a Stati ed enti locali, finanziamenti per la distribuzione dei vaccini e altre misure. Tuttavia, il pacchetto non è sostenuto dal Partito repubblicano, che nel frattempo ha bloccato il tentativo del senatore progressista Bernie Sanders di reinserire all’interno del piano di salvataggio l’aumento a 15 dollari l’ora del salario minimo per i lavoratori in tutti gli Stati Uniti. (Nys)