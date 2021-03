Pakistan: Imran Khan ottiene la fiducia del parlamento, superata la crisi politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria di Khan arriva in un momento assai delicato per il Pakistan, chiamato a fronteggiare gli effetti deleteri della crisi pandemica, e dovrebbe salvare l'accordo da 6 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (Fmi), che in cambio del prestito chiede all'esecutivo ampie riforme economiche. Il voto di questa mattina è stato invece boicottato dall'opposizione, che protesta in particolare per un incontro che il premier Khan ha avuto giovedì scorso - poco dopo la notizia della sconfitta elettorale di Sheikh - con il capo dell'esercito, generale Qamar Javed Bajwa, figura considerata cruciale per la stabilità del Paese. Alla riunione hanno preso parte anche i vertici dell'intelligence e, secondo l'opposizione, avrebbe dato "un messaggio sbagliato" ai deputati. (Inn)