Torino: polizia, sequestrati beni per 500 mila euro a usuraio 70enne, percepiva reddito di cittadinanza

- Due appartamenti di due diversi Comuni della prima cintura torinese, alcune automobili, diversi conti correnti. Il tutto, per un valore di mezzo milione di euro, denaro accumulato illecitamente: ecco cosa è stato confiscato a a L.N., 70enne, pluripregiudicato per diversi reati (soprattutto legati all'usura), che per lo Stato risultava nullatenente, tanto da beneficiare della pensione di cittadinanza. A intervenire è stata la polizia di Torino, dopo un’indagine condotta dagli agenti della Divisione Anticrimine della Questura. L.N., attualmente agli arresti domiciliari, si è reso responsabile di diversi reati di natura predatoria già dai primi anni ’70. Con il passare del tempo, si è inserito in un contesto criminale riguardante prestiti di denaro ad elevato tasso di usura, con la collaborazione, a vario titolo, dei familiari, alcuni dei quali con precedenti penali. (Rpi)