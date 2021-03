Lavoro: Unione artigiani, dall'8 marzo al via "da hobbysta a microimpresa" per le aziende femminili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In più - sottolinea Accornero - offriamo un supporto per l'e-commerce e la promozione digitale. È l'attività che svolgiamo tutti i giorni per i nostri associati, in questo caso con un'attenzione speciale alle donne che partono da zero". "Sappiamo - conclude Accornero - che andremo incontro ad un periodo molto difficile in termini di occupazione per le donne. Questo servizio potrà dare la spinta giusta, ne siamo convinti". "La proposta di Unione Artigiani giunge al momento giusto e nel luogo giusto ad una rappresentanza di donne fortemente interessate allo sviluppo di una felice intuizione. La Consulta Femminile di Milano - commenta la presidente Laura Caradonna - insieme al Moica (Movimento Italiano Casalinghe) apprezzano e raccolgono con entusiasmo l'iniziativa di uno sportello dedicato, con persone preparate in grado di aiutare queste donne a tradurre il sogno in realtà. Quindi un otto marzo con proposte concrete che potranno consentire a molte donne di prendere il volo: fare cioè il grande passo per creare una piccola azienda da sole od insieme ad altre, col supporto di una organizzazione che ha la cultura e l'esperienza della grande tradizione artigianale italiana che sa guardare al futuro". (Com)