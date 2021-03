Serbia: Covid, arrivato terzo lotto di vaccini della cinese Sinopharm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli esercizi commerciali in Serbia resteranno chiusi da questa mattina alle 12 fino alle sei del mattino di lunedì 8 marzo. Lo ha stabilito l'Unità di crisi del governo serbo dopo una riunione tenutasi ieri a Belgrado. Resteranno aperti sono i servizi essenziali ovvero i negozi di alimentari, le farmacie e le stazioni di rifornimento carburanti. E' inoltre vietato recarsi sulle piste di sci e nelle località di montagna per motivi turistici. L'epidemiologo Predrag Kon, membro dell'Unità di crisi, ha dichiarato in conferenza stampa che la prossima riunione degli esperti si terrà martedì per valutare la situazione. L'epidemiologo ha inoltre osservato che la vaccinazione proseguirà anche nei prossimi giorni. "Stiamo entrando nella fase successiva della campagna di vaccinazione, quindi ci saranno sempre più chiamate da parte dei cittadini per il semplice motivo che solo questa barriera immunologica può fermare tutto questo", ha sottolineato Kon. (segue) (Seb)