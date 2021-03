Papa in Iraq: i credenti non possono tacere quando il terrorismo abusa della religione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I credenti ebrei, cristiani, musulmani, insieme ai fratelli e le sorelle di altre religioni, non possono “tacere quando il terrorismo abusa della religione”. Lo ha detto oggi papa Francesco nel sito di Ur dei caldei, nei pressi della città di Nassiriya, durante un incontro interreligioso con i rappresentanti delle varie fedi presenti in Iraq, tra cui la comunità degli yazidi, particolarmente colpita dalle persecuzioni condotte nel 2014 dallo Stato islamico. Ur è considerato dalla Bibbia il luogo di nascita di Abramo e ha un significato per le tre religioni monoteiste: ebraica, cristiana e musulmana. "Sopra questo Paese si sono addensate le nubi oscure del terrorismo, della guerra e della violenza. Ne hanno sofferto tutte le comunità etniche e religiose. Vorrei ricordare in particolare quella yazida. Non permettiamo che la luce del Cielo sia coperta dalle nuvole dell’odio", ha detto Francesco. Gli yazidi sono una minoranza curdofona che pratica una religione monoteista caratterizzata da alcuni elementi che si rifanno al cristianesimo e all'islam. La minoranza è considerata eretica dagli estremisti dello Stato islamico. Durante l'estate del 2014, nel pieno della sua espansione nel nord dell’Iraq, lo Stato islamico ha massacrato numerosi uomini yazidi durante la conquista del monte Sinjar, e ha rapito migliaia di donne, vendendole poi come mogli ad altri combattenti o riducendole a schiave sessuali.(Irb)