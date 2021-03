Omicidio Cerciello Rega: oggi la requisitoria e le richieste della pubblica accusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e il sostituto procuratore Maria Sabina Calabretta sosterranno, la requisitoria, con relative richieste, questa mattina in corte d'assise a Roma, nel processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. Il delitto è avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 in zona Trastevere a Roma. Imputati nel processo sono due giovani turisti americani, Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. Sarebbe stato quest'ultimo, per sua stessa ammissione, a colpire per 11 volte con un coltello portato dagli Usa, il militare intervenuto per fermare i due sospettati di aver tentato una estorsione a Sergio Brugiatelli, definito poi loro mediatore nell'acquisto non riuscito di cocaina. (segue) (Rer)