Omicidio Cerciello Rega: oggi la requisitoria e le richieste della pubblica accusa (2)

- Una vicenda complessa che ha richiesto un lungo dibattimento per essere ricostruita. Dibattimento che si è concluso lunedì con le dichiarazioni spontane rese dall'imputato Elder che ha deciso di non sottoporsi, come invece ha fatto Natale Hjorth, all'esame della Corte. Una sostanziale divisione delle colpe, sembra essere la linea difensiva dei due, con Natale Hjorth a voler rispondere del tentativo di acquisto di droga e dell'estorsione a Brugiatelli, mentre su Finnegan Lee Elder quella dell'uccisione del militare ma, con le attenuanti sostenute dai difensori di non sapere che "gli aggressori" fossero carabinieri perchè non si sarebbero identificati come tali. Di avviso diverso, invece, la pubblica accusa e le numerose parti civili che sostengono, invece, che, Cerciello e il suo collega Andrea Varriale, quella notte seppure fossero disarmati, avrebbero mostrato il tesserino e si sarebbero qualificati. In un modo o nell'altro, però, resta il fatto che, non 1 o 2, ma ben 11 coltellate inferte in via Gioacchino Belli, non sembrano poter far pensare ad un semplice tentativo di difesa finalizzato alla fuga. (Rer)