8 marzo: Confagricoltura donna, puntare su imprenditoria femminile

- "Il migliore augurio in occasione della festa della donna è che ci si renda conto dell'importanza della componente femminile per il Paese. Puntare concretamente sull'imprenditoria femminile è un investimento sicuro per velocizzare la ripresa economica italiana, che avrà un effetto moltiplicatore sul territorio e occorre farlo effettivamente e presto". Lo afferma Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura donna in occasione dell'8 marzo. Sono poco più di 200.000 - si legge in una nota - le imprese agricole condotte da donne, che rappresentano il 28,5 per cento delle imprese attive totali. La Regione con la più alta incidenza di imprese femminili attive sul totale è il Molise (37,5 per cento), seguita da Campania (36,2 per cento) e da Abruzzo (35,3 per cento). Mentre La Regione con il più alto numero di imprese femminili in assoluto è la Sicilia (25.167, 12,2 per cento) seguita da Puglia (23.546, 11,4 per cento) e Campania (21.439, 10,4 per cento). "Le imprese condotte da donne sono più attente alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Abbiamo apprezzato - continua Oddi Baglioni - le misure a sostegno dell'imprenditoria femminile inserite nella legge di Bilancio, ma manca ancora il 'Comitato impresa donna', così come ci spiace che, all'interno dei piani strategici e di sviluppo definiti nel Pnrr, effettivamente poco venga destinato alle imprese condotte da donne". (segue) (Com)