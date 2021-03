Papa in Iraq: cristiani e musulmani costruiscano amicizie fraterne sulle macerie dell’odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha rivolto oggi un pensiero “ai giovani volontari musulmani di Mosul, che hanno aiutato a risistemare chiese e monasteri, costruendo amicizie fraterne sulle macerie dell’odio, e a cristiani e musulmani che oggi restaurano insieme" moschee e chiese. Francesco ha parlato nel sito di Ur dei caldei, nei pressi della città di Nassiriya, durante un incontro interreligioso con i rappresentanti delle varie fedi presenti in Iraq, tra cui la comunità degli yazidi, particolarmente colpita dalle persecuzioni condotte nel 2014 dallo Stato islamico. Ur è considerato dalla Bibbia il luogo di nascita di Abramo e ha un significato per le tre religioni monoteiste: ebraica, cristiana e musulmana. “Il terrorismo, quando ha invaso il nord di questo caro Paese, ha barbaramente distrutto parte del suo meraviglioso patrimonio religioso, tra cui chiese, monasteri e luoghi di culto di varie comunità”, ha detto Francesco. "Amare e custodire i luoghi sacri è una necessità esistenziale, nel ricordo del nostro padre Abramo. Il grande patriarca ci aiuti a rendere i luoghi sacri di ciascuno oasi di pace e incontro per tutti", ha aggiunto il Pontefice. (Irb)