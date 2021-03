Papa in Iraq: proliferazione delle armi ceda il passo alla distribuzione di cibo per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sta a noi, umanità di oggi, e soprattutto a noi, credenti di ogni religione, convertire gli strumenti di odio in strumenti di pace". Lo ha detto oggi papa Francesco nel sito di Ur dei caldei, nei pressi della città di Nassiriya, durante un incontro interreligioso con i rappresentanti delle varie fedi presenti in Iraq, tra cui la comunità degli yazidi, particolarmente colpita dalle persecuzioni condotte nel 2014 dallo Stato islamico. Ur è considerato dalla Bibbia il luogo di nascita di Abramo e ha un significato per le tre religioni monoteiste: ebraica, cristiana e musulmana "Sta a noi esortare con forza i responsabili delle nazioni perché la crescente proliferazione delle armi ceda il passo alla distribuzione di cibo per tutti. Sta a noi mettere a tacere le accuse reciproche per dare voce al grido degli oppressi", ha detto il Papa.(Irb)