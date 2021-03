Usa: Carolina del Sud revoca obbligo mascherine anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo Texas e Mississippi anche la Carolina del Sud revoca l’obbligo di indossare le mascherine anti-Covid. Il governatore repubblicano, Henry McMaster, ha annunciato che non sarà più obbligatorio indossare i dispositivi di protezione personale nei ristoranti e negli uffici del governo della Carolina del Sud. Spetterà ai funzionari degli uffici e ai ristoratori sviluppare in autonomia le proprie linee guida per prevenire la propagazione del contagio. L'infettivologo Anthony Fauci, esperto di riferimento della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, ha definito la revoca dell’obbligo di indossare mascherine anti-Covid, parallela alla riapertura delle attività, è un’iniziativa “sconsiderata”. "Non so perché lo stiano facendo, ma è certamente, dal punto di vista della salute pubblica, sconsiderato", ha affermato Fauci, definendo la decisione di revocare le precauzioni "inspiegabile".(Nys)